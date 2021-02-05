"Крабовый барон" сдал "короля". Главное следственное управление СКР завершило расследование дела Евгения Пекаря, который долгое время был помощником крупного рыбопромышленника Олега Кана. Пекарь рассказал, как на протяжении многих лет по приказу Кана участвовал в контрабанде российских биоресурсов за границу. В основном вывозили крабов. При этом компании Кана "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" существенно занижали стоимость товара в декларациях.

В 2017 году Пекарь по указанию Кана при организации контрабандных поставок осуществлял непосредственное предоставление недостоверных сведений о стоимости товара в таможенные органы Российской Федерации и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями.

Что касается Евгения Пекаря, то он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Самому Олегу Кану заочно предъявлено обвинение в убийстве конкурента по бизнесу и контрабанде. Сейчас он в бегах. По некоторым данным, он скрывается в Азии.