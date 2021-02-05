Заказное убийство известного юриста было предотвращено в Петербурге

В Санкт-Петербурге оперативник областного МВД выступил в роли киллера, предотвратив покушение на известного юриста Станислава Чеснокова.

Региональная пресса сообщала 3 февраля об исчезновении Чеснокова, известного тем, что он вел банкротство компании "Омеги", занимавшейся строительством газопровода стоимостью 1,7 миллиарда рублей в Приозерск .

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что юрист жив, и с ним все в порядке. Позже в Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу сообщили о задержании 58-летнего мужчины по подозрению в организации убийства.

По версии следствия, мотивом задержанного оказалась личная неприязнь к юристу, ведущего его процедуру банкротства как частного лица.

По предварительным данным, Станислав Чесноков занимался продажей имущества, принадлежащего бывшему бизнесмену — его предпринимательская деятельность была завершена в 2019, после чего он признал себя банкротом.

Разорившийся бизнесмен предложил за смерть юриста 5 тысяч долларов. Во время личной встречи с оперативником, играющим роль киллера, состоявшейся 5 февраля на Никольской площади, заказчик преступления был задержан.