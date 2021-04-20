Опубликовано видео убийства мужчины, боровшегося с воровством электричества

Подозреваемых в убийстве заместителя директора орского филиала "ОренбургЭнерго" задержали через год после совершения преступления — 28 мая 2020.

Расстрелянного мужчину в подъезде обнаружили соседи, выбежавшие на звуки выстрелов. Дмитрий Шевелев получил по пуле в живот, спину и руку, после чего скончался на месте.

Следствие установило, что заказчиком убийства стал 38-летний предприниматель, желающий отомстить за то, что заместитель директора не давал ему воровать электроэнергию и честно выполненял свои обязанности.

Так, еще в 2018 году Дмитрий Шевелев выявил безучетное потребление электричества предприятием бизнесмена и взыскал с него за похищенное 329 тысяч рублей. Похожее нарушение на сумму 110 тысяч рублей он же обнаружил и по месту жительства предпринимателя.

Разозлившийся вор обратился за помощью к 32-летнему родственнику и договорился с ним об убийстве за доли автосервисного и парковочного бизнеса.

Утром 4 марта 2019 года заказчик лично привез исполнителя к месту жительства жертвы, после чего убийца дождался выхода заместителя директора из квартиры и расстрелял его из охотничьего ружья.

При расследовании преступления были допрошены 59 свидетелей, проведены компьютерные, видеотехнические и генетические экспертизы. Собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления обвинения. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, при расследовании было установлено, что обвиняемые совершали и другие преступления — похищали местного предпринимателя и, применяя насилие, вымогали у 450 тысяч рублей.