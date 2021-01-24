Полиция ищет организаторов акций в Сиэтле и Портленде

В США полиция разыскивает организаторов массовых протестов в Сиэтле и Портленде. Как сообщается, в обоих городах действовали представители левых радикальных движений – жгли американские флаги, разбивали витрины магазинов и банков.

В Портленде протестующие разгромили офис Демократической партии, передает телеканал "Россия 24". Они разбили стекла и разрисовали стены, а еще забросали камнями и бутылками здание Иммиграционной и таможенной службы США

Многие демонстранты были вооружены электрошокерами и газовыми баллончиками. Не обошлось без столкновений с полицией. Несколько человек задержали.