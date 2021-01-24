Посольство РФ в Британии приостановило работу паспортной секции

Посольство России в Великобритании приостановило работу паспортной секции Консульского отдела. По сообщению на сайте дипмиссии, это связано с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. Паспортная секция Консульского отдела полностью приостанавливает работу по всем вопросам с 25 января по 5 февраля.

Ранее, в декабре 2020 года, британские власти признали: в Соединенном Королевстве циркулирует новый штамм COVID-19. Он не считается более смертоносным, чем обычный SARS-CoV-2, но намного более контагиозен и, соответственно, быстрее распространяется.

В начале января британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уже в третий раз ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.