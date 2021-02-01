Россия продлевает запрет на полеты в Британию до 16 февраля

Из-за опасности распространения британского штамма COVID-19 Россия до 16 февраля включительно продлевает приостановку авиационного сообщения с Великобританией.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это сделано для защиты здоровья россиян, так как британский штамм значительно заразнее обычного.

Запрет на полеты в Соединенное Королевство РФ ввела 22 декабря 2020 года. В России был выявлен единственный носитель подобного вируса, сейчас он уже здоров.

В Великобритании с начала пандемии были выявлено 3 835 783 случаев заражения ковидом. Вылечились 1 673 936 человек, скончались 106 564.