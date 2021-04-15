Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию. Об этом сообщает Росавиация.

Полеты приостановлены до 1 июня. Ранее они были ограничены до 16 апреля.

Соответствующее решение принято в связи с распространением коронавируса в Соединенном Королевстве. Речь идет о приостановлении как регулярного, так и нерегулярного авиасообщения.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 12 апреля перешла на второй этап по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом. Англичанам разрешили выезжать за пределы региона с ночевкой.