"МанЮнайтед" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в Кубке Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" одержал волевую победу над командой "Ливерпуль" – 3:2.

У победителей голами отметились Мэйсон Гринвуд (26-я минута), Маркус Рэшфорд (48) и Бруну Фернандеш (78), а в составе "гостей" оба мяча забил Мохамед Салах (18, 58), которому дважды ассистировал Роберто Фирмино.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где ему будет противостоять лондонский "Вест Хэм Юнайтед", разгромивший в 1/16 финала "Донкастер" (4:0).