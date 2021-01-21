"МанЮнайтед" вернулся в лидеры чемпионата Англии, обыграв "Фулхэм"

В рамках 18-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Крэйвен Коттедж" в Лондоне одержал волевую победу над "Фулхэмом" – 2:1.

У победителей голами отметились Эдинсон Кавани и Поль Погба, забившие на 21-й и 65-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды отличился Адемола Лукман, открывший счет в игре в начале встречи.

"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу в последних пяти встречах и с 40 очками вернулся в лидеры турнирной таблицы, а "Фулхэм" расположился на 18-й строчке, имея в активе 12 баллов.