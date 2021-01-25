Пандемия увеличила нагрузку на "Почту России"

В "Почте России", на которую приходится около 80% российского онлайн-экспорта, сообщили о росте отправлений почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего россияне отправляли посылки в Европу, Соединенные Штаты и Канаду.

Одним из драйверов роста стала пандемия, отмечает телеканал "Россия 24". Всё больше предпринимателей и покупателей открывают для себя торговлю онлайн. Таким образом, всё более достижимой становится цель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По нему к 2030 году объём российского несырьевого и неэнергетического экспорта должен составить 250 миллиардов долларов.