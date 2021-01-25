Нижегородские студенты представили свои научные изобретения

В Татьянин день среди студентов только одна тема для разговоров – сессия. Нижегородские химики не исключение. Эти ребята не только отличники в учебе, в лабораториях университета они ведут научные разработки. Илья и Роман уже несколько лет работают над созданием "умной теплицы". Эксперименты проводят над фикусом, который им подарил научный руководитель.

Сами студенты свою "умную теплицу" называют "эдемом". Чтобы этот райский сад функционировал, требуется отлаженная система, созданная из десятка датчиков, микроконтроллеров и электромоторов.

Здесь полная имитация оптимальных естественных условий для роста растений – свет, влажность, полив. Контролировать и управлять всеми режимами можно дистанционно. Для этого используется приложение "ЭкоИмпакт", которое тоже разработано студентами-программистами.

"В общем, несмотря на то, что я начинал в этом проекте только как химик, в конечном итоге мне пришлось изучить и более плотно связаться и с радиоэлектроникой, и с ботаникой. Приходится очень много нового узнавать и подтягивать свои знания в разных областях", – поясняет Роман Благин, студент ННГУ им. Лобачевского.

Уже пишет патент на свое изобретение будущий химик Екатерина Качалова. Студентка разработала свой метод для фильтрации загрязненной воды.

"Сорбент очищает воду от ионов тяжелых металлов, таких опасных как хром, цинк, медь, железо. И потом, после обработки данным сорбентом, предприятия сбрасывают сточную воду в водоемы уже чистой, то есть в пределах ПДК", – рассказывает Екатерина Качалова, студентка ННГУ им. Лобачевского.

Такие разработки и исследования вовлекают студентов в мир большой науки. Многие продолжают свою работу уже в статусе аспирантов, как, например, Мария Гусейнова, которая уже много лет решает проблему современной имплантации.

"Существует риск развития инфекций в ранний постоперационный период, и мы покрываем такие имплантаты полимерным покрытием, в которое входит антибиотик, который выделяется в процессе биодиструкции полимера прямо внутрь раны", – демонстрирует Мария Гусейнова, аспирант ННГУ им. Лобачевского.

По национальному проекту "Наука" молодых исследователей поддерживают не только грантами. Уже с третьего курса все желающие студенты получают доступ в лаборатории и могут пользоваться всей технической базой своих учебных заведений.

В Нижегородском университете имени Лобачевского каждый третий студент занимается научной работой. Это как естественные науки, так и гуманитарные. За последние пять лет здесь получено 250 патентов на самые разные изобретения.