Наука и технологии: имена лауреатов президентской премии

Впервые лауреатов объявляют дистанционно и впервые столько прорывных медицинских технологий.



"У нас поступило более 80 работ, в результате отобрано четыре работы. Каждая их работа имеет приоритет, подтвержденный и публикациями в высокорейтинговых журналах и внедрением, приложением в практику", – говорит помощник президента РФ Андрей Фурсенко.



В НИИ кристаллографии и фотоники создали новую технологию терапии меланомы – витамин от рака. Суть открытия: рибофлавин способен накапливаться в раковой клетке и вырабатывать активные формы кислорода, которые убивают болезнь. Но чтобы реакция пошла, нужен ультрафиолет, проникающий внутрь клетки. Ученые решили эту задачу, попутно изобретя и новый метод диагностики.



Имя Евгения Хайдукова теперь знают далеко за пределами института и страны. "Мир эту технологию воспринял, они уже делают разработки следующего этапа", – говорит он.



Еще две уникальные технологии лечения опухолей созданы учеными Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Препарат Каранахан, блокирующий деление клеток, и Панаген на основе ДНК человека.



"Панаген помогает организму справиться с последствиями химиотерапии и самостоятельно активирует иммунный ответ", – рассказывает старший научный сотрудник Анастасия Проскурина.



Компьютерная программа, позволяющая предотвратить эпилептический припадок, – тоже реальность. Это разработка Владимира Максименко из саратовского университета Иннополис.



"Мы испытали интерфейс на животных. Под его действием приступов у них становилось в два раза меньше. В настоящий момент нами ведется дальнейшая работа в этом направлении, чтобы перенести на человека те методы, которые были развиты на животных", – объясняет ученый.



И еще одно прорывное открытие, принципиально важное для биомедицины и сельского хозяйства. У растений обнаружены амилоидные белки.



"Это позволит в ближайшей перспективе создать значительно более ценные в пищевом плане и менее аллергенные сорта растений", – говорит Антон Нижников, доцент Санкт-Петербургского университета, заведующий лабораторией в Институте сельскохозяйственной микробиологии.



Это уже не просто открытия. Они подтверждены экспериментальным путем, признаны научным сообществом и, вероятно, уже в ближайшем будущем станут доступными и привычными технологиями, без которых не обойтись.