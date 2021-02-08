Стали известны лауреаты премии президента в области науки и инноваций

8 февраля стали известны имена лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций. В день российской науки их назвал помощник президента Андрей Фурсенко.

Лауреатами стали молодые ученые, которые работают в областях медицины, биологии, физики и математики, передает телеканал "Россия 24".

Одна из премий присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями.

За открытие особых белков растений премию получили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии в Санкт-Петербурге.

За разработку передовых технологий на платформе нанокристаллов лауреатом стал заведующий лабораторией Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Евгений Хайдуков.

Еще одним Лауреатом премии стал разработчик интерфейсов "мозг – компьютер" старший научный сотрудник "Университета Иннополис" Владимир Максименко. Ученый провел масштабные исследования, которые позволили объяснить сложные процессы.