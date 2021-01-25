Мощный взрыв прогремел в китайском Даляне

Утечка газа привела к гибели трех человек на северо-востоке Китая, еще восемь получили травмы, сообщает Синьхуа. Место происшествия сняли на видео.

Взрыв на газопроводе прогремел утром 25 января рядом с жилым домом в новом районе Даляня. Ударной волной в здании выбило стекла, а несколько припаркованных рядом машин загорелись. К тому моменту, как прибыли пожарные, одна из них взорвалась.

Первоначально спасатели не могли установить связь с тремя местными жителями, однако позже обнаружили их тела. Восемь человек получили легкие ранение – у них порезы от вылетевших стекол.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стала утечка газа из недавно проложенной трубы.