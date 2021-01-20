Жертвами мощного взрыва в Мадриде стали не менее трех человек

Как минимум три человека погибли, не менее шести получили серьезные травмы в результате мощного взрыва в жилом доме в центре испанской столицы, сообщает El Pais со ссылкой на работающих на месте пожарных.

Взрыв, причиной которого считают утечку газа, прогремел около 15 часов по местному времени в доме №98 по улице Толедо. Верхние три этажа остались без стен, пешеходную зону засыпало обломками.

Никто из постояльцев примыкающего к зданию дома престарелых и расположенной напротив гостиницы не пострадал. Жертвами взрыва стали три человека, еще шестерых доставили в больницу, состояние одного вызывает опасения у врачей.