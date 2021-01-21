Взрыв в Мадриде: 21 января начнется демонтаж верхних этажей пострадавшего дома

В Мадриде сегодня должны начать демонтаж верхних этажей здания, которое накануне пострадало в результате мощного взрыва.

По предварительным данным, он произошел из-за утечки газа. И пока он продолжает выгорать, невозможно приступить к разбору завалов, поскольку конструкции могут обрушиться.

В результате ЧП как минимум три человека погибли, 11 пострадали, сообщает телеканал "Россия 24".

Взрыв прогремел в доме, где живут священники одного из приходов. Рядом со зданием находятся колледж и дом престарелых.