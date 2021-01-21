Умер священник: число жертв взрыва в Мадриде увеличилось

В Мадриде увеличилось число жертв взрыва газа. Четвертой жертвой стал молодой священник Рубен Перес Аяла. Он скончался в больнице от полученных ранений. Еще 10 человек пострадали от мощного взрыва в здании церковного прихода в центре испанской столицы.

Взрыв, как предполагается, мог произойти из-за утечки газа при проверке бойлера. ТАСС сообщает, что верхние этажи поврежденного взрывом здания планируется разобрать. Разбор строения начнется уже сегодня.

В доме на улице Толедо, где произошел взрыв газа, размещался небольшой отель, постояльцами которого были священнослужители расположенной недалеко церкви Святой Девы. Стена к стене к нему примыкал дом престарелых. Обитатели дома престарелых при взрыве не пострадали.