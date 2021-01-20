Пострадавший от взрыва дом в Мадриде собираются разрушить

По меньшей мере три человека погибли, один пропал без вести и шестеро получили ранения после сильного взрыва, который произошел в среду, 20 января, около 15 часов (около 17 часов по Москве) в центре Мадрида. В результате взрыва были разрушены четыре этажа здания, расположенного на улице Толедо, 98.

Как сообщает издание El Pais, двое из погибших – это 85-летняя женщина, которая шла мимо по улице, и мужчина, возраст которого пока неизвестен. Данных о третьей жертве взрыва пока не поступало. Из раненых больше всех пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали с травмами средней тяжести.

Основной версией случившего по-прежнему остается воспламенение газа. По словам местных жителей, незадолго до трагедии они чувствовали в этом районе специфический запах. По предварительной информации, взрыв произошел во время проверки тремя рабочими газовой установки в задней части пострадавшего здания. Один из рабочих пропал без вести.

Первоначально предполагалось, что взрыв произошел в доме престарелых, спасатели эвакуировали людей из здания. Однако выяснилось, что ЧП случилось в примыкающем к дому престарелых приходском центре. Там располагались офисы, конференц-залы и помещения, в которых жили священники.

Пожарные проверяют, степень повреждения стены в доме престарелых на предмет возможности дальнейшего проживания там людей.

После взрыва пострадавшее здание загорелось внутри. Тушение затруднено из-за невозможности полностью перекрыть подачу газа. Огнеборцы опасаются, что, потушив пламя в скрытых источниках утечки, они спровоцируют новое скопление огнеопасного вещества. Как только пожарным удастся полностью ликвидировать возгорание, в дом войдут полицейские с собаками, чтобы выяснить не находятся ли под завалами люди.

Ни соседние дома, ни линия метро, проходящая в этом районе, сильно не пострадали. А вот разрушенное здание подлежит, по словам властей, частичному принудительному разрушению. Восстановить здание, чтобы оно снова стало пригодным для проживания, не представляется возможным. Эвакуированные жители, оставшиеся без крова, пока размещены в близлежащих гостиницах.