Посольство России: при взрыве в Мадриде россияне не пострадали

В посольстве РФ в Испании нет информации о том, что при взрыве в Мадриде пострадали россияне.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве в столице Испании, подчеркнув, что посольство находится в постоянном контакте с местными экстренными службами.

По словам дипломатов, одной из причин взрыва является утечка бытового газа.

По предварительным данным, погибли четыре человека, не менее шести пострадало в результате мощного хлопка в центре Мадрида, при этом состояние одного из них медики оценивают, как крайне тяжелое.

Ударная волна от взрыва практически уничтожила три верхних этажа дома № 98 на улице Толедо, засыпав обломками тротуары.