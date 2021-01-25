Пожар в приморской больнице: эвакуированы 83 человека

Пожар вспыхнул сегодня в 12.46 по местному времени в сельской больнице Приморского края. Как передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района.

Выяснилось, что сработала автоматическая пожарная сигнализация в подсобном помещении больницы села Покровка. После сигнала системы управления эвакуацией персонал учреждения быстро сориентировался, и все находящиеся в здании люди были благополучно эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, все выведенные из горящего здания 83 человека, в том числе 1 ребенок, размещены на первом этаже соседнего здания детского отделения. Пожарные бригады приехали буквально через 5 минут. Спасатели установили, что очаг возгорания находится на втором этаже подсобного помещения.

В 13.12 огонь удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать на площади 6 кв.м. Всего в тушении участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Больнице удалось вернуться к нормальному режиму работы.