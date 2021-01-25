Найденный мертвым актер Александр Шаляпин страдал от депрессии

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин, чье тело обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, в последнее время находился в депрессии и проходил лечение в реабилитационном центре. На минувшей неделе, как сообщила ТАСС директор артиста Мария Малякина, он вернулся домой.

"Он находился в депрессии. Последнее время был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился", – рассказала она.

Актер свел счеты с жизнью, а его тело вечером 24 января обнаружила супруга, вернувшаяся с дачи в квартиру на Хорошевском шоссе.

У Шаляпина были проблемы с алкоголем. Так, в декабре 2019 года он дважды попадал в больницу с травмами, полученными в невменяемом состоянии, а 25 апреля 2020 года, как уточняет "МК", он будучи пьяным сломал ребра в квартире на Новой Башиловке.

Шаляпиг был известен не только выступлениями в Stand Up Show, но и как актер: он снялся более чем в 50 фильмах, в частности, в "Холодном танго", "Карпове", "Бумере: фильм второй" и других.