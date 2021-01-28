С шутками и смехом: в Москве простились с комиком Шаляпиным

В Москве попрощались с артистом, комиком Александром Шаляпиным. На траурной церемонии присутствовали множество коллег умершего. Юморист Руслан Белый даже позволил себе пошутить, разбавив похороны смехом.

Коллега Шаляпина обратил внимание на то, что умершему точно бы понравилось большое количество телекамер на прощании с ним. Также Белый отметил, что даже за свою короткую жизнь у Александра было много всего — татуировок, шуток, жен и классных историй, сообщает "Москва 24".

О смерти Шаляпина стало известно 24 января. Комик умер в возрасте 42 лет. Он принял решение о самостоятельном уходе из жизни.

Александр Шаляпин лечился от алкоголизма. Его состояние также было подавленным из-за депрессии.