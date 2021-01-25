РУСАДА не будет оспаривать решение спортивного арбитража

Российское антидопинговое агентство не рассматривает вариант, при котором наша сторона стала бы оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), лишившего наших спортсменов возможности в ближайшие два года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

РУСАДА не будет оспаривать вердикт CAS, сообщает пресс-служба агентства. Согласно решению Спортивного арбитража, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать с флагом и гимном страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Изучив полный текст решения, РУСАДА выразило несогласие с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными: по мнению WADA российская сторона вносила изменения в базу допинговых историй. По мнению РУСАДА, эти суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. "Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА", – говорится в пресс-релизе.

При этом РУСАДА приветствовало ответственный и разумный подход арбитров в отношении российских спортсменов: "Отказав WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем не виновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости".

Следует также напомнить, что как правило решения CAS о каких бы то ни было санкциях в отношении отдельных спортсменов или национальных федераций считаются окончательными и обсуждению не подлежат. Тем не менее, вердикт арбитража может быть оспорен в суде Швейцарии, где находится штаб-квартира организации. Но подобных случаев за всю историю спорта было не более пяти.