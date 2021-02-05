WADA разъяснило, на каких соревнованиях запрещено выступать под флагом России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разъяснило, на каких соревнованиях российским спортсменам из-за решения спортивного арбитражного суда (CAS) запрещено выступать с российским флагом и гимном.

В декабре CAS вынес вердикт по спору WADA с РУСАДА. Спортивный арбитражный суд одобрил в отношении российского спорта новый список санкций. В частности, российским спортсменам запретили выступать под своим флагом в ряде международных соревнований в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, россиянам запрещено выступать с флагом и гимном на Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира, на соревнованиях и сериях соревнований, по итогам которых федерации определяют чемпионов мира, на Кубках мира и других соревнованиях, которые включают рейтинговые очки.

Таким образом, российским спортсменам можно выступать под своим флагом на соревнованиях Кубков мира, которые не определяют чемпионов мира, на чемпионатах мира среди юниоров и отдельных возрастных групп, на отборочных соревнованиях к чемпионатам мира и Олимпийским играм, а также на континентальных и региональных чемпионатах.