На свободу с воинственным рыком: охотившуюся на собак тигрицу отпустили на волю

Центр "Амурский тигр" сообщил, что тигрица, охотившаяся на собак в Дальнереченском районе Приморского края, отпущена на волю в естественную среду обитания.

На опубликованном видео тигрица с воинственным рыком выпрыгивает из контейнера и скрывается в тайге.

Ранее сообщалось, что хищник был отловлен после того, как он убил несколько собак в населенных пунктах — специалисты предположили, что тигрица перешла на нехарактерный рацион питания из-за недостатка копытных на ее охотничьих угодьях.

После ряда тестов редкий зверь обзавелся специальным ошейником с навигацией, передающим координаты тигрицы.

Таким образом, за краснокнижным животным будут присматривать специалисты. Обещают, что в ближайшее время тигрица получит имя.