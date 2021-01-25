Липон, Карлссон, Ожиганов, Гуслистов игроки недели в КХЛ

Канадский форвард рижского "Динамо" Джей Си Липон назван лучшим нападающим очередной, 19-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. КХЛ назвала также трех лауреатов в других номинациях – вратарь, защитник и новичок.

Вратарем семидневки во второй раз в карьере признан швед Хенрик Карлссон из казахстанского "Барыса", одержавший с командой три победы в трех матчах недели (одну – "на ноль"). По воротам Карлссона было нанесено 93 броска, из которых он отразил 94,62% при коэффициенте надежности 1,66.

Лучшим игроком оборонительной линии стал Игорь Ожиганов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Ожиганов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3".

Новичком недели впервые признан Никита Гуслистов из "Северстали". На счету 18-летнего форварда 4 (3+1) очка, который он набрал в игре с "Автомобилистом" (6:3). Гуслистов стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ среди россиян.