КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

Континентальная хоккейная лига выбрала лучших игроков последней недели января в четырех номинациях, основываясь на статистических данных. Среди вратарей не было равных Александру Самонову из санкт-петербургского СКА, одержавшего две победы. В одной игре он не пропустил ни одной шайбы.

Лучшим защитника оказался Михал Чайковски из московского "Динамо". Словак оформил хет-трик в матче с "Сочи". При этом его общий показатель полезности составил "+4".

Нападающим недели стал форвард "Металлурга" Тэйлор Бек. Канадец набрал 5 (3+2) очков и помог своей команде добиться трех побед из трех возможных.

Защитник "Салавата Юлаева" Александр Алексеев был признан новичком недели. В его активе 2 (1+1) балла.