Автомойщик угнал машину и устроил аварию в Мурманской области

Мойщик автомобилей угнал у клиента машину и задел на ней две припаркованные легковушки и вернулся обратно.

Инцидент, по информации портала "МВД Медиа" произошел в Оленегорске в ночное время. Утром владельцы подбитых машин обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нарушителя.

Им оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Поздним вечером он решил покататься на машине клиента, беззаботно оставившего свой автомобиль.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, ч. 1 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", предусматривающее в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.