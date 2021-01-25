Тверские следователи завели дело после падения ледяной глыбы на ребенка

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на ребенка. ЧП произошло в Бологовском районе, восьмилетнюю девочку с травмами отвезли в больницу. Теперь проверки подвергнется управляющая компания, обслуживающая дом, передает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1" и "Россия 24".

В ходе предварительной проверки оперативники выяснили, что обслуживает опасное здание в ЗАТО Озерный управляющая компания Комсервис. Следком возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей".

"В ходе расследования дела действиям руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, будет дана юридическая оценка", – сообщили в пресс-службе регионального СК.

Кроме того, свою оценку деятельность УК даст областная прокуратура.