СК начал проверку по факту падения снега с крыши на малолетнего ребенка

По факту сообщения о падении снега на ребенка с крыши магазина в Находке начата доследственная проверка. Напомним, сообщение о ЧП появилось в соцсетях 9 февраля. Обвал снега произошел на малолетнего ребенка.

Как сообщает "ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморью, по данному факту организована поверка по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

По предварительной информации, обвал снега на малолетнего ребенка произошел 6 февраля возле магазина по улице Ручейная. В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося. По итогам проверки представители контрольно ведомства примут процессуальное решение.