Снежные комья рухнули с крыши на ребенка: шокирующие кадры попали в Сеть

В Находке на ребенка крыши упали огромные снежные комья. В этот момент семья выходила из магазина. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на @fatalityvdk.

Видео с ЧП опубликовали в одной из социальных сетей. На кадрах видно, как малыш спускался по лестнице, и в этот момент на него обрушилась снежная масса. Как рассказали очевидцы, семье удалось отделаться легким испугом. В результате инцидента ребенок не пострадал.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности при оказании услуг и организации торговли. Прокурорам предстоит оценить своевременность и полноту действий арендатора по своевременной очистке крыши от снега. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.