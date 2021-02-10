В Златоусте женщину с ребенком чуть не убил рухнувший с крыши лед

На Южном Урале некачественная уборка снега едва не завершилась трагедией. В Златоусте с крыши одного из жилых домов обрушилась огромная глыба льда. В этот момент рядом со зданием проходила мать с ребенка. Никто из них в результате ЧП не пострадал, буквально за секунду до обрушения они сделали несколько шагов вперед. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Эта ситуация серьезно обеспокоила местных жителей. С просьбой провести по данному факту проверку люди обратились в организации "Гражданский патруль" и Государственную жилищную инспекцию. Глава региона также обратил внимание на плохую уборку снега в отдельных районах Челябинской области и поручил решить эту проблему в ближайшее время.

Напомним, аналогичный случай произошел ранее в Магнитогорске. Тогда из-за упавшего с крыши снега серьезно пострадал ребенок. Было возбуждено уголовное дело.