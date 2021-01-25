Владимир Газзаев возглавит "Сиену" из четвертого дивизиона Италии

Россиянин Владимир Газзаев назначен главным тренером футбольного клуба "Сиена", выступающего в четвертом по силе дивизионе Италии. Подробности соглашения "черно-белых" с 40-летним специалистом не разглашаются.

На этом посту Газзаев сменил известного в прошлом футболиста сборной Италии Альберто Джилардино. В тренерский штаб россиянина вошел Марьян Пахарь и ряд местных специалистов.

Напомним, Владимир – сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он работал в "Алании", "Актобе", "Рустави", "Урожае" и "Тоболе", который покинул летом 2019 года.