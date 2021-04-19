Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из клуба третьего дивизиона Италии

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Бари", выступающего в третьем по силе дивизионе Италии.

Каррера подписал контракт с "петушками" в феврале текущего года. Соглашение было рассчитано на полгода и включало пункт об автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды из Серии "С" в Серию "Б".

Под руководством 56-летнего специалиста "Бари" во всех турнирах одержал пять побед, потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

Напомним, Массимо в период с 2016 по 2018 год возглавлял "Спартак". Итальянец привел москвичей к первому с 2001 года титулу чемпиона России.

После увольнения из "Спартака" специалист находился без работы почти 14 месяцев, а в начале декабря 2019 года возглавил АЕК, который покинул спустя год.