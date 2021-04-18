Валерий Карпин может вновь возглавить "Спартак"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин может вновь возглавить столичный "Спартак". Ранее наставник "красно-белых" Доменико Тедеско объявил об уходе из команды по окончании сезона.

На данный момент у руководства московской команды нет решения по вопросу сменщика Тедеско. Как сообщает "Матч ТВ", в числе кандидатур находится Карпин.

52-летний специалист дважды тренировал "Спартак" в период с 2009 по 2014 год. Всего под его руководством "красно-белые" одержали 60 побед, потерпели 45 поражений и 36 раз сыграли вничью.

В середине декабря прошлого года Тедеско после поражения от питерского "Зенита" (1:3) объявил, что не собирается продлевать со столичной командой контракт, который истекает летом 2021 года.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Под его руководством москвичи набрали 47 очков в 25 матчах премьер-лиги и занимают третье место в турнирной таблице.

Напомним, в воскресенье "красно-белые" примут "Уфу". В случае победы столичная команда поднимется на второе место и сократит отставание от лидирующего "Зенита" до пяти очков.