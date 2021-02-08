Массимо Каррера может возглавить "Бари"

Выступающий в итальянской Серии С "Бари" близок к подписанию контракта с тренером Массимо Каррерой. 56-летний специалист известен по работе с московским "Спартаком".

Массимо Каррера в ближайшее время возглавит "Бари". Как сообщает "Спорт-Экспресс", стороны близки к подписанию контракта. Договор рассчитан на полгода, но может быит продлен еще на год.

С 2016 по 2018 годы Каррера тренировал московский "Спартак" и выиграл с ним титул чемпиона России. В 2019-2029 итальянский тренер работал в греческом АЕКе. В бытност футболистом Каррера отыграл за "Бари" шесть сезонов.