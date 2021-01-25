Экс-сенатор попал в больницу из зала суда

Экс-сенатор от Ненецкого автономного округа и бизнесмен Александр Сабадаш госпитализирован из зала суда в Санкт-Петербурге во время заседания по апелляции на решение районного суда о заключении его под домашний арест по новым обвинениям после освобождения из колонии.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Сообщается, что Сабадашу пришлось вызывать скорую помощь во время заседания.

55-летний Сабадаш в 2003-2006 годах представлял Ненецкий автономный округ в верхней палате отечественного парламента, а после ухода с поста занялся бизнесом.

В мае 2014 года был арестован по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 миллиардов рублей, а 30 марта 2015 года Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего сенатора к шести годам лишения свободы.

В колонии Сабадаш стал фигурантом новых уголовных дел, в результате чего после отсидки 15 января суд заключил его под домашний арест, на что защитой предпринимателя была подана апелляция.