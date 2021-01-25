Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре

Трагедия произошла в понедельник, 25 января на одной из строительных площадок кубанской столицы. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

По словам очевидцев, башенный кран на строительном объекте ЖК "Ракурс" сломался пополам. Крановщица после падения техники оказалась зажатой в искореженной кабине и скончалась на месте. При невыясненных пока обстоятельствах погиб еще один человек.

По факту гибели мужчины предположительно 1952 года рождения и женщины предположительно 1966 года рождения следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара организована доследственная проверка, сообщает ТАСС. На месте работают сотрудники ведомства.