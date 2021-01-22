Момент взрыва на краснодарском рынке очевидцы сняли на видео

Один человек погиб, двое пострадали на пожаре площадью 150 квадратных метров, который случился после взрыва газового баллона в одном из павильонов цветочного рынка в Краснодаре, сообщает РИА Новости. Около ста человек были эвакуированы из опасной зоны.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:26, в 21:21 возгорание было локализовано, в 21:56 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавшие госпитализированы в краевую клиническую больницу.

Следственные органы и прокуратура Краснодара организовали проверки по факту ЧП.