"Спартак" прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Торпедо"

Хоккеисты "Спартака" в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграли "Торпедо". "Красно-белые" по ходу встречи дважды уступали в счете, но смогли перевести игру в овертайм, где одержали победу – 3:2.

У победителей голами отметились Дмитрий Вишневский (38-я минута), Артем Федоров (57) и Максим Цыплаков (63), а у нижегородцев шайбы забросили Крис Уайдман (34) и Крис Терри (55).

"Спартак" прервал серию из трех поражений и с 52 очками занимает девятое место в Западной конференции, а "Торпедо", потерпевшее третье поражение в последних пяти играх, расположилось на седьмой строчке Востока, имея в активе 57 баллов.