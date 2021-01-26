Иркутский школьник едва не убил девушку из-за смартфона

Сутки ушли у иркутских оперативников на то, чтобы задержать подозреваемого в покушении на убийство 25-летней местной жительницы. Злоумышленником, как сообщили в региональном управлении МВД, оказался 13-летний школьник.

Нападение было совершено вечером 22 января в микрорайоне Ершовский. Перед этим девушка разместила объявление о продаже смартфона и договорилась с потенциальным покупателем о встрече. Юнец долго осматривал гаджет, а затем выхватил нож и несколько раз пырнул продавщицу, после чего убежал.

Первую помощь пострадавшей оказали прохожие, сейчас она находится в больнице.

Спустя сутки стражи порядка уже осматривали квартиру, где жил подросток. Тут были найдены и сам смартфон, и одежда, в которой он был в тот вечер. На задержанного завели дело по статье "Покушение на убийство".