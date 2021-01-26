Житель Прикамья спас из горящей квартиры пятерых детей

В Пермском крае в Березниках случайный прохожий спас из горящей квартиры пятерых детей. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Днем в Березниках произошел пожар в квартире на первом этаже, проходящий мимо Павел Радаславский бросился на помощь к детям, которые оказались отрезаны огнем от выхода.

"Первая мысль – убрать оттуда детей из помещения, потому что дым. Увидел мальчика обгоревшего силуэт. Памяти уже не осталось. Все бегом-бегом-бегом", – поделился Павел Радаславский.

За считанные минуты мужчина спас всех детей, самому младшему было семь месяцев. Происшествие случилось в тот момент, когда один из взрослых ушел в магазин. Предварительная причина пожара – неисправность проводки. Мать детей в это время находилась на работе, она благодарит Павла и считает его настоящим героем.

"Я не сделал ничего героического. Я сделал то, что должен был сделать каждый, вот и все. Это должно быть обычными поступками, так же, как и бабушку перевести через дорогу", – добавил Павел.

Сотрудники МЧС оценили поступок спасателя, теперь его хотят наградить медалью.