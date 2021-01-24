Многодетная мать спасла пятерых соседских детей из горящей квартиры

Жительница Пермского края пришла на помощь детям, которым угрожала смертельная опасность – инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел на улице Мира в Березниках.

Как сообщают СМИ, мать ушла на работу и оставила в квартире пятерых детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет. В какой-то момент жилище загорелось, и это заметила многодетная Наталья К., живущая в соседнем подъезде.

Женщина, при помощи прохожих, эвакуировала всех, кто находился в горящем и задымленном помещении, после чего временно приютила их у себя дома и передала одного из малышей медикам.

По предварительным данным, ребенок, которому еще не исполнилось трех лет, играл с найденными спичками и случайно поджег диван. Он и оказался единственным, кто серьезно пострадал в результате ЧП – его состояние оценивается как тяжелое.