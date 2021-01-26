Очевидец с монтировкой спас ребенка от стаи бездомных собак

Житель Улан-Удэ пришел на помощь ребенку, атакованному собаками – инцидент произошел во вторник, 26 января, в микрорайоне Забайкальский.

Как сообщают местные СМИ, животные набросились на девятилетнюю девочку. Это заметил один из местных жителей – он схватил монтировку и ринулся на помощь.

Мужчине удалось отогнать псов и спасти ребенка, который направлялся домой, выйдя из школьного автобуса. Известно, что пострадавшая получила раны головы и бедра, помощь ей оказали медики скорой.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции и работники городской администрации. Двух собак уже поймали, очевидцы утверждают, что у некоторых животных из стаи могут быть владельцы, сейчас их устанавливают.

Отметим, что в Улан-Удэ в последнее время участились случаи нападения псов на людей. Одного из пострадавших эвакуировали в Москву специальным санитарным рейсом – во время посадки для дозаправки в Сургуте с самолетом, который перевозил ребенка, произошло ЧП.