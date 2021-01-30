Нападения собак: почему закон не всегда работает

В Бурятии срочно собрался местный парламент, чтобы обсудить проблему бродячих и агрессивных собак – после участившихся нападений на людей.

Клочья одежды на снегу и собачьи следы вокруг. На окраине Улан-Удэ на девятилетнюю девочку напала стая собак. Животные повалили ребенка на землю. Спасли подоспевшие соседи.

Рваные раны головы и ног – серьезная операция потребовалась и 11-летнему школьнику. Ребенок после встречи с собаками попал в реанимацию.

А это жуткие кадры нападения стаи диких животных на девушку. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

От новостей из Бурятии многим не по себе. Нападения не прекращаются. Детей в школы возят на автобусах, на улицах дежурит полиция. Местные жители собираются у собачьего приюта – считают, что животные сбегают именно отсюда.

В Бурятии за прошлый год покусали около 4 тысяч человек. И это – только данные по тем, кто обратился к врачам. Отловом животных занимались разные организации, все это обошлось бюджету в 109 миллионов рублей. Но безопаснее не стало.

И вот обратная сторона проблемы. Бездействие властей привело к активизации так называемых догхантеров. "Охотники на собак" дважды поджигали один из приютов. В Улан-Удэ обнаружено целое кладбище животных. Шокирующая картина – уже окоченевшие трупы собак свалены в кучу. Некоторые совсем не дворняги. Кто убил животных, неизвестно.

После серии нападений бездомных собак на людей в Бурятии завели ряд уголовных дел. Как считают в Следственном комитете, отвечать должны в первую очередь местные власти, которые не проконтролировали исполнение муниципальных контрактов по отлову животных. То есть деньги были выделены, но потратили их не на животных.

За бродячих собак взялся даже Народный Хурал Бурятии. Местные власти считают, что в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" нужны поправки. Решить проблему может открытие новых приютов. Также в Бурятии хотят ужесточить административную ответственность владельцев за содержание собак.

В Улан-Удэ из-за нападений животных – режим повышенной готовности. По официальным данным, за месяц в городе выловили больше двух тысяч безнадзорных собак.

Сложная ситуация и в Якутии. Стаи животных в поисках еды разгуливают в самом центре республиканской столицы. Похожие кадры и из Республики Коми.

А это спальные районы Владимира. На снегу — кровавые следы. В 2019 году, еще до принятия закона о животных, от укусов бродячих собак здесь погиб местный житель. Его соседку успели спасти.

В подмосковном Одинцово недавно бродячие собаки едва не загрызли третьеклассницу. Напавших на ребенка собак поймали и отправили в приют.

"Задача стоит достаточно четко и жестко. Заключен муниципальный контракт на отлов таких животных", – сказал Евгений Новоселов, начальник отдела муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии администрации Одинцовского городского округа.

В этом приюте лечат и воспитывают больше пятидесяти собак. От многих отказались хозяева.

"Очень много брошенных животных, которым мы просто не можем дать умереть на улице", – признается Марина Чеботарева, хозяйка собачьего приюта.

Такие приюты — одна из мер в отношении беспризорных четвероногих. Здесь уверены: решить проблему может только ответственное отношение людей к животным.

Сейчас в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными". Просто так усыпить бездомную собаку нельзя. Таких животных помещают в приют. Там — чипирование, вакцинация и стерилизация. А дальше есть два варианта: либо животное возвращается на улицу, либо находит новых хозяев. Но получается, что федеральный закон есть, а исполняется он не всегда.

"В каких-то регионах он абсолютно эффективен, где нет проблемы безнадзорных животных. А регионы, где этот живодерский бизнес по-прежнему силен, где не хотят терять огромные доходы, которые получали компании, десятилетиями занимавшиеся убийством животных, так, конечно, закон не работает, просто местные чиновники не хотят его исполнять", – отметил Владимир Бурматов, председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Ну, а пока, там, где не работает закон, продолжают действовать догхантеры. Разбрасывают отраву во дворах и на детских площадках. Страдают не только бездомные собаки, но и домашние. На вопрос, кто опаснее, догхантеры или бродячие псы, хозяйка приюта в Подмосковье Марина Чеботарева однозначно ответить не может. Считает, что перевоспитать можно любую собаку. Чтобы превратить животное в друга человека, достаточно просто его любить.