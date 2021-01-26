Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС

Выпивший водитель в окрестностях Воронежа воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС, который составлял на него протокол в служебной машине, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел около 14:30 23 января на Степной улице в селе Заброды Калачеевского района. Проезжавшие мимо полицейские обратили внимание на стоящую на обочине "Газель", за рулем которой находился 39-летний мужчина. И запах, и поведение говорили о том, что он пьян, однако медосвидетельствование на месте стражи порядка провести не успели.

Сев в патрульную машину, подозреваемый неожиданно выхватил отвертку и воткнул ее в правый глаз находившегося за рулем 30-летнего инспектора. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга.

Злоумышленника задержали, по решению суда он взят под стражу. Мужчине инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.