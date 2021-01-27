В Вологодской области полицейским пришлось стрелять по машине пьяного водителя

Сцена из настоящего боевика разыгралась в Грязовецком районе Вологодской области. Сотрудникам ДПС пришлось взяться с оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Инцидент произошел в поселке Вохтога, передает ГТРК "Вологда", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Водителя автомобиля ВАЗ-2107, явно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, попытались задержать дорожные полицейские. Мужчина проигнорировал требование правоохранительных органов. Погоня продолжалась долго. Нарушитель никак не хотел останавливаться. Тогда сотрудники ДПС открыли стрельбу по колесам автомобиля.

Только после этого машина остановилась. Выбежав из нее, водитель попытался бежать, но был задержан. Он был сильно пьян.