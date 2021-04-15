Пьяный водитель без прав устроил гонки с инспекторами в день рождения сына

Лишенный прав за пьяное вождение 36-летний житель Волжска отметил день рождения сына и вновь сел за руль машины. Но этим он не ограничился: мужчина долго уходил от преследовавших его инспекторов и остановился только после того, как его автомобилю прострелили колеса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Зачем я вообще сюда поехал?! Вот дурак! Мне оставалось четыре месяца", – едва не расплакался нарушитель после задержания.

Тут-то и выяснилось, что мужчина был на 20 месяцев лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но удержаться не смог. От прохождения медосвидетельствования он отказался, хотя все указывало на то, что он пьян.

Горе-водителя ждет уголовное преследование, пока же ему выписали несколько штрафов за вольное поведение на дороге и за отказ подчиниться требованиям сотрудников ДПС, которым пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить лихача.