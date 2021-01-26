Новосибирские сотрудники ЧОП спасли мужчину, который упал в обморок после покупки шаурмы

В Новосибирске сотрудники частной охранной организации спасли мужчину, который упал в обморок после покупки шаурмы. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

На улице Зорге в Кировском районе Новосибирска сотрудники агентства безопасности "Гвардия" спасли в закусочной мужчину. Он купил еду и напиток, после чего упал в обморок.

"Внезапно посетитель громко вскрикнул, выронил из рук еду и грузно рухнул на пол. Испуганный продавец нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал ГБР", – рассказали в "Гвардии".

Бойцы группы быстрого реагирования начали массировать уши мужчины, сгибать и разгибать конечности. Затем пострадавшего отвезли в больницу, где медики оказали помощь. Позже врачи сообщили что состояние пациента стабилизировалось.