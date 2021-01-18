Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера. Видео

В Сызрани правоохранители оказали экстренную медицинскую помощь пожилому мужчине, об этом в понедельник, 18 января, сообщает пресс-служба МВД России.

Камера наблюдения, установленная в зале ожидания городского автовокзала, запечатлела, как пенсионер потерял сознание. Очевидцы сообщили о ЧП полицейским, дежурившим на автостанции.

По счастливому стечению обстоятельств, у сотрудницы правоохранительных органов имелось среднее медицинское образование, поэтому она незамедлительно начала реанимационные действия, а ее напарник вызвал бригаду скорой помощи.

"Девушка стала делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В результате оказания доврачебной помощи у пострадавшего появился пульс, и вернулось сознание", – подчеркнули в ведомстве.

После этого прибывшие медики госпитализировали 74-летнего мужчину, сейчас его жизни ничего не угрожает.